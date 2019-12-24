張可頤等機會出獨唱歌　唔禁旗下藝人拍拖

勇於跳出Comfort Zone接受跳戰嘅張可頤（Maggie），近日多咗個「老闆」身份，打頭陣簽咗啱啱過18歲嘅華裔女歌手陳涵林（Karen），問到Karen對Maggie嘅第一個印象？佢即化成身小Fans，用英文話見面嗰刻好緊張又興奮，因為之前都有睇過Maggie啲作品，又指會視Maggie為學習對象，不過當前最緊要嘅係要學好廣東話。

問到Maggie會唔會對Karen設規矩，例如落「禁戀令」？佢大笑話唔會︰「但我覺得一係唔好做，一做就拎全心做，唔好半桶水，做邊行都係要拎個熱情，無論出嚟成績係點，畀觀眾睇到有心做就足夠。」Karen就坦言都未拍過拖，但都會想有戀愛經驗，只不過18歲佢都覺太早，Maggie接話︰「唔早！但男朋友都要講機緣，要嚟都可以嘗試，仲可以話定畀你聽，通常第一次未必成功，哈哈﹗」之後佢仲話喺Karen身上見到有自己嘅「影子」︰「諗番起我唱歌嗰陣都係21、22歲，拍電影就19歲，好記得係帶埋媽媽上去簽約，當時仲以為自己識好多嘢，依家睇番就當然唔係啦，所以呢個諗法都幾得意﹗」

提到Maggie之後會同Karen推出合唱歌，問到Maggie之後可會出獨唱歌？佢就大方話唔抗拒︰「好似演員咁，你都希望遇到好嘅劇本，正如歌手一樣，有好歌都會想唱，所以有機會都可以去試，但又唔會刻意，順期自然。」