壓力大！陳慧敏唱遊太耐嘆要重新適應物價

歌手陳慧敏（Vivian）100日唱遊之旅吸取不少經歷，在埃及慘遭非禮，又在土耳其遇上異地情緣，旅程完畢，要回到現實，她即感到有來自四方八面的生活壓力。昨日她於社交網上記錄回來一星期的心情，留言：「回到澳門的這一個星期，每天工作、飯局、朋友約會，處理影片；昨晚也不容易在家中晚飯過冬，以為能好好的放鬆，卻又重新面對家人給我的一堆壓力。其實回來這個星期沒有一天能好好睡，相信大部分是因爲時差吧；但今天醒來，我發現我又被追求和渴望壓倒。

這個經驗告訴我，原來很多來自生活的壓力，都真的跟環境有重大關聯，例如在土耳其坐一程船是5元，現在過香港的船是142到200元，我需要使用昂貴的交通工具，連看一次醫生和出外晚餐的價錢，感覺都在重新適應，時間也有更多限制；但這次不同的是，我知道的心強大到足以適應任何環境和面對任何困難，我知道我有能力可以生存，只需要有愛我的人和我能好好去愛人和愛我自己，就沒甚麼大不了的。」她又表示知道自己想過怎樣的生活，可以解釋不同的問題，自己會不停變強大，但文中就沒有提到男友。