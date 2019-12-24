織織復織織！陳曉華當戶織　愛心頸巾被彈鐘

2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）外形高挑亮麗，又予人斯文感覺，但現時單身冇仔埋身。她直言每年聖誕都相約閨蜜睇燈飾及打邊爐，扮作是對方男友，相信今年亦不例外。

講到聖誕浪漫回憶，她即「喊咁口」，直言勾起傷心事，遇過不止一個「狠心男友」：「我第一次織頸巾畀初戀男友，但佢唔識欣賞，留低喺我屋企冇拎走。之後到第二個男友，我再織，都係差唔多下場，佢冇要到。（織得唔靚？）唔係呀！好好㗎！我全家都收過，都會戴！可能佢哋唔夠鍾意我，真係幾大陰影，所以無論下一個男友幾想要，我都唔會再織！（甜蜜回憶呢？）同男仔真係冇咩，唔記得喇！」

最愛住家男

問到單身的她佳節會否倍感寂寞？她指現時有養狗仔分散注意力，加上想努力自我增值：「依家有時間想學吓嘢，有合適嘅人先算。我拍拖會全心全意對佢好，會忽略咗其他嘢，暫時想做好自己先。」講到擇偶條件，Hera表示對外形沒太大要求，現階段喜歡住家男：「病咗會煮嘢畀我，平時同我一齊宅喺屋企睇電視、做運動就好。」

問到聖誕節會否夜蒲開P，乖乖女Hera直言怕嘈，偶爾才會跟朋友去酒吧聚會，笑言已有初老迹象：「以前讀大學會喺宿舍玩通宵，蒲就真係冇乜，由細到大都覺得會好攰，依家寧願喺屋企沖茶飲，有時間想去旅行多啲。」

場地：咕嚕咕嚕

髮型：Jamie Lee＠HAiR