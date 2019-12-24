晒傷痕！大陸女團瘋傳SheShe互毆震驚全網

內地女團GNZ48成立3年，主打日系偶像團體路線，都儲落一堆宅男粉絲，模式類似日本天團AKB48，點估到居然連花邊新聞都似到十足十！昨晚GNZ48就忽然爆出兩名成員發生暴力相向事件，疑似21歲成員左婧媛嘅微博小號貼出多張身上多處瘀青同皮開肉爛嘅爆缸照片，傷口非常深，並留言：「我的好朋友會和我吵架打架。」言語間又提到「她會咬我、打我、扯着我的頭髮往地上撞、會搧我還沒恢復好的臉，我會還手但是我下不了狠手。」認真嚇壞網友！

直播晒瘀痕被阻

加上佢近日直播時忽然提到：「想給大家看看手上的印子…」點知就被團中好友唐莉佳阻止，種種線索讓網友猜測施暴者疑係唐莉佳。事情爆發後，微博出現疑似左婧媛和唐莉佳嘅對話紀錄，兩人之間更驚爆出情侶關係！

隨即爆出SheShe疑雲

當事人唐莉佳透過小號回應：「對不起 我要在這裏跟大家誠懇的道歉：我不應該動手打人。但我也是受害者，受傷的絕對不會只有她，她受到多大傷害我就受到多大傷害，甚至可怕到我沒有辦法開口告訴大家我受到的那些傷害。」而疑似左婧媛小號就不斷質問：「我到底對你做了甚麼可怕到妳無法開口？請說？請」事情陷入膠着，雙方粉絲直言無法忍受自己偶像受到傷害，狂轟公司一定要好好處理，唔好再引發有更多傷害。