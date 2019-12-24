【娛場】張繼聰林盛斌認癡漢！愛聞女兒香

要數圈中著名的「愛妻號」兼模範Daddy，當然不得不提張繼聰與林盛斌（Bob）。他們不但是拍劇的好拍檔，私底下亦是老友鬼鬼，講起他們的前世情人，二人更大笑自己「變態」！他們說︰「坐低又要望住佢，離遠又望住佢，仲會聞下佢隻腳，覺得好好聞‥‥‥第三者見到啲爸爸望住自己個囡，其實真係會覺得佢哋係變態！」

灰姑娘金句

Have faith in your dreams

and someday your rainbow will come shining through.

今時今日的張繼聰事業，家庭兩得意，但回想起初出道兼初為人父的他，曾歷盡低潮。當時他深深體會到社會的殘酷，亦感慨身邊人不如迪士尼公主故事般善良，他說︰「現實中嘅仙子或精靈唔會變南瓜車或者靚衫畀你，佢哋只會畀地雷，炸彈你...」然而無論遭遇幾多負面新聞的打擊，他都以樂觀積極的心態應對。他認為︰「人生一定要有甜酸苦辣先係完美人生，好似Cinderella(《灰姑娘》)嘅故事，即使佢生活喺壓迫嘅家庭，但仍然有夢想。」如今邁向男人四十的張繼聰，尤其珍惜與家人一齊的時光，甚至希望比12點前要歸家的灰姑娘更早回家，享受平淡的幸福。

睡公主金句

You'll love me at once

The way you did once upon a dream

身兼多職的林盛斌除了是演員﹑主持﹑司儀，更是3女1子的爸爸，有時難免會因為工作的緣故，而錯過了孩子的重要時刻。他無奈的說︰「我都盡可能唔想令佢哋失落，但有時真係未必控制到，唯有事後彌補，睇你有冇心啫...」早前，阿Bob就趁放假與家人去暢泳，並於社交網站發佈了一張囡囡食雪糕的醜態照片，令她們形象盡毀，對此，他笑言︰「呀囡有活潑可愛嘅一面，亦都有豪邁嘅一面，但我最鍾意嘅係當佢哋知道要優雅嘅時候，佢哋都會做得到。」講到對女兒的期望，他則希望她們學似Aurora(《睡公主》)，擁有追求夢想的熱情，勇敢發夢。

象徵13位迪士尼公主故事的「奇妙夢想城堡」，明年將於香港迪士尼樂園華麗亮相。而一連6集【娛場】將會請來多位藝人，展現她們的公主特質和夢想，並且一同見證新城堡的變身過程。今集就請來兩大笑將——張繼聰和林盛斌，想知道他們感性的一面，立即收看【娛場】啦！