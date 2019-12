【娛場】張繼聰林盛斌認癡漢！愛聞女兒香

要數圈中著名的「愛妻號」兼模範Daddy,當然不得不提張繼聰與林盛斌(Bob)。他們不但是拍劇的好拍檔,私底下亦是老友鬼鬼,講起他們的前世情人,二人更大笑自己「變態」!他們說︰「坐低又要望住佢,離遠又望住佢,仲會聞下佢隻腳,覺得好好聞‥‥‥第三者見到啲爸爸望住自己個囡,其實真係會覺得佢哋係變態!」

灰姑娘金句

Have faith in your dreams

and someday your rainbow will come shining through.

今時今日的張繼聰事業,家庭兩得意,但回想起初出道兼初為人父的他,曾歷盡低潮。當時他深深體會到社會的殘酷,亦感慨身邊人不如迪士尼公主故事般善良,他說︰「現實中嘅仙子或精靈唔會變南瓜車或者靚衫畀你,佢哋只會畀地雷,炸彈你...」然而無論遭遇幾多負面新聞的打擊,他都以樂觀積極的心態應對。他認為︰「人生一定要有甜酸苦辣先係完美人生,好似Cinderella(《灰姑娘》)嘅故事,即使佢生活喺壓迫嘅家庭,但仍然有夢想。」如今邁向男人四十的張繼聰,尤其珍惜與家人一齊的時光,甚至希望比12點前要歸家的灰姑娘更早回家,享受平淡的幸福。

睡公主金句

You'll love me at once

The way you did once upon a dream

身兼多職的林盛斌除了是演員﹑主持﹑司儀,更是3女1子的爸爸,有時難免會因為工作的緣故,而錯過了孩子的重要時刻。他無奈的說︰「我都盡可能唔想令佢哋失落,但有時真係未必控制到,唯有事後彌補,睇你有冇心啫...」早前,阿Bob就趁放假與家人去暢泳,並於社交網站發佈了一張囡囡食雪糕的醜態照片,令她們形象盡毀,對此,他笑言︰「呀囡有活潑可愛嘅一面,亦都有豪邁嘅一面,但我最鍾意嘅係當佢哋知道要優雅嘅時候,佢哋都會做得到。」講到對女兒的期望,他則希望她們學似Aurora(《睡公主》),擁有追求夢想的熱情,勇敢發夢。

象徵13位迪士尼公主故事的「奇妙夢想城堡」,明年將於香港迪士尼樂園華麗亮相。而一連6集【娛場】將會請來多位藝人,展現她們的公主特質和夢想,並且一同見證新城堡的變身過程。今集就請來兩大笑將——張繼聰和林盛斌,想知道他們感性的一面,立即收看【娛場】啦!