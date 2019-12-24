李在真下月入伍　宋承炫約滿離開FT Island

宋承炫與FNC事務所的合約將於月底屆滿，他已決定不續約。

韓國男子樂隊FT Island前隊長崔鍾勛今年3月因為捲入男星鄭俊英偷拍性愛片事件及涉酒駕賄賂而宣布退團，FT Island之後便以4人陣容繼續活動，而所屬的FNC事務所今日就宣布任吉他手的成員宋承炫離隊的消息，餘下3名成員將會繼續以FT Island之名活動。

FNC今午透過官方表示李弘基、李在真及崔珉煥三名成員最近完成續約程序，對於組合今後的活動計劃，會在三人完成兵役後再作商議，而宋承炫的合約將於本月31日結束，他已決定不續約，並打算今後以演技身份發展。

宋承炫今午在Instagram發表長文，指加入FT Island對他來說是畢生難忘的回憶，並指組合最近經歷了很多事，多得有粉絲，他們才能順利完成演出，而他與成員是經過很長時間的商議，他亦是很艱難地作出退團的決定，對於令粉絲失望感到很抱歉。

正在當兵的李弘基今午透過Instagram支持宋承炫的決定：「我愛的承炫！今後我也會無條件支持你的夢想，辛苦你了，謝謝你和我創造了很多回憶！也不要忘記！明天見吧！我愛你，我的孩子。」

另外，有韓媒指李在真將於明年1月21日入伍，接受為期5周的軍事訓練後，便會以陸軍身份服役。