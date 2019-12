藝人黃宗澤(Bosco)最近被指一腳踏兩船,陳嘉桓(Rose)被拍得多次出入其寓所,同時又有另一正印女友張沙沙,更有指張沙沙近日來港宣示主權,令Rose由Bosco寓所搬往尖東某酒店。事後Bosco及Rose均對外表示二人只屬朋友關係,惟Rose今日於社交網上載一張站在燈牌旁的合照,燈牌同時寫上「She's broken because she believed(她受傷,因為她相信)」,以及「he's ok because he lied(他沒大礙,因為他說謊)」的字句,即引發網民聯想,指她暗示有人說謊。

另外,她又上載張敬軒《愛情寄生族》的歌詞,當中歌詞「如果消失能令你息怒,我可以迴避到避世島」,似乎意有所指。