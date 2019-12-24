開Live Show　J.Arie難忘撬開古仔金口

歌手J.Arie近日成為各品牌的寵兒，不停獲邀開自彈自唱的Live Show，其中令她最難忘是在琴行開唱：「其實我係因為呢間琴行而入行嘅，話說我嗰時中六，我瞞住屋企人嘅情況下，參加過唯一一次公開歌唱比賽，就係呢間琴行搞嘅。初賽一下就畀人叮走（淘汰）咗，但係竟然有初賽嘅評判搵我開始幫佢唱demo，由嗰度開始，我就認識到唔同嘅監製，再有機會去夾band唱唔同嘅商場、婚禮、Band show。演唱了約四、五年之後，有監製問我畢業後可想做歌手，當時立即答應，可繼續返琴行唱歌，真係我一個好大情意結！」

另外，有聽眾在Live騷時留言，想聽古天樂的《男朋友》，當時她超驚訝，因為不明歌迷怎會記得這位歌跟她有關連，又說：「喺前一、兩年嘅電影工作者春茗，我同小肥、王梓軒等等幾個歌手同音樂人上台表演金像獎嘅歌。古生（古天樂）係演藝人協會會長，我哋諗住喺台上特別鳴謝佢，所以唱咗佢首名曲《男朋友》，嗰時應該仲未有人夠膽係佢面前唱呢隻歌，佢亦都應該已經好多年冇公開唱過歌。其實我哋嗰刻都有啲驚佢會嬲㗎，但係佢竟然喺我哋唱到中段嘅時候，上埋台同我哋一齊大合唱，即刻全場超哄動！因為嗰次真係古生真真正正第一次開金口！同埋我哋真係手勢跪拜佢，真心尊敬佢陪我哋打成一片咁玩！事後亦都有唔少人話我哋真係好夠膽，但係依家你睇吓，自此之後，古生都有間唔時再開下金口唱歌！但係嗰次嘅大膽舉動都可謂係我哋最美好同埋最搞笑嘅回憶！」