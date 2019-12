前港姐陳茵媺(Aimee)今年選擇一家五口返回加拿大過白色聖誕。今日平安夜,她在社交網上載一家五口在雪地上玩樂的溫馨照片,一家人坐在一條鋪滿雪的樓梯上來個大合照,並以英文發文表示:「通常我是攝影師,所以我想在這個美麗的冰冷的樓梯上拍攝自己的照片,當然在那一瞬間,這個小傢伙猛衝了進來,然後變成了家族照。」明顯她未有介意仔女的入鏡,還表示:「雖然它們是正確的,但它們確實使我的生活以及所有照片變得更加光彩照人!」

另外,她亦上載了一張攬着老公陳豪,肉緊送上朱唇的相片,相當有愛。她表示:「Love you baby! You warm my heart!愛你寶貝!你溫暖我的心!」