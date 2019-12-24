求救趕尾班車　JW聖誕送溫暖

趁聖誕佳節，JW（王灝兒）壓軸推出節日歌《年末感恩》，正當以為她今年只推出一首歌產量少之際，突然於年末贈「彩蛋」給Fans，毫無預警之下推出聖誕歌《年末感恩》送上驚喜禮物。她坦言於11月中忽發其想有出歌Idea，希望藉住聖誕歌帶給大家溫暖：「幾忙都好都會約朋友食飯交換禮物，媽咪又會整聖誕樹，感覺好Warm。」

新歌製作時間相當倉促，JW情急之下點名搵音樂人Cousin Fung「求救」，大讚對方效率高又細心，幫新歌畫龍點睛：「佢好了解我，知我鍾意Disney，喺開頭加咗呢個元素，好開心！」為趕上「尾班車」，錄歌期間JW不敢怠慢，於錄音前更有特別護聲：「把聲一定唔可以沙、唔可以病，嗰幾個星期都好小心、節制，唔會話去飲酒、食辣嘢、着少衫，將成個人包住晒好暖。」而原本預四節的錄歌時間，最終只用了一節便錄畢，令她大為驚喜。

男友收聖誕卡

提起聖誕節，JW指每年正日都必定跟家人食飯度過，而且又會準備禮物，當然唔會少得男友Tarzan那份，她大笑話起碼會有張聖誕卡：「公司好貼心咁做咗張一打開就會播首新歌嘅聖誕卡，封面係我細個嘅相，專登搵咗好多本相簿去揀，但最後冇揀到有Daddy嗰張，係有啲遺憾嘅！（佢冇詐型？）可能佢覺得開心呢，佢以前肥啲，哈哈！」並多謝家人當年有晒相，讓她看得見回憶：「見到啲BB相，發現屋企人帶過我去好多地方，但根本就係零記憶。」

問到之後可會再推出節日歌，如新年歌、情人節歌等？JW打趣話因節日歌壽命比較短，故未有計劃：「做歌嘅錢係一樣咁多，但好可能係嗰個節日先會聽，如果每年都會翻聽就抵番嘅。」年末最感恩的事？她說：「屋企人健健康康，所有朋友喺埋一齊！」續笑言反被Fans催出碟：「可能明年再出多兩、三首歌就出碟，希望有機會再開騷。」

場地：cosmos

服裝：ba&sh

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