單身過聖誕呻慘！王卓淇招男友來者不拒

前港姐亞軍王卓淇（Erin）經常喺社交網發放福利照，大騷長腿同「事業線」，被網友封為新一代女神！今個聖誕她化身「聖誕女郎」，賣萌擺出多個甫士兼大騷招牌長腿，為聖誕節升溫！

望大家介紹好男仔

身為港姐亞軍，美貌與智慧並重，原以為佢多人追，但今年28歲嘅佢，自爆單身多年，過咗無數孤獨聖誕節。今年仍然係單身嘅佢，已一早講定會攬住貓仔同屋企人度過，更希望鼠年能夠脫單成功兼公開招親：「我都冇拍拖三年，對上嗰段感情都冇過聖誕節。其實我自己都只係過咗一至兩個唔係單身嘅聖誕節，真係好慘。今年要攬住貓同屋企人過，希望大家可以介紹好男仔畀我，早日脫單。」

「唔好覺得我難追」

為咗脫離「單身狗」行列，貴為港姐級嘅佢，竟不惜無條件放盤，希望來者不拒認識更多「候選人」，她說：「其實就算條件啱，但兩個一齊唔啱，其實咪又係冇，所以依家我嘅要求係啱Feel同夾得嚟，世界觀、價值觀同愛情觀比較接近，相信大家會相處到，所以大家唔使驚冇條件，大家了解咗先，唔好諗咁多，唔好一開始覺得我好難追，大家做個朋友先，所以我喺呢個階段唔會Set條件。」

異地度佳節勁孤單

講到Erin最深刻難忘嘅聖誕節，佢指係早年喺英國讀碩士時，獨自一人過聖誕：「當年喺英國讀書，好想經歷吓西方嗰種節日氣氛，所以我同媽咪講唔返去過聖誕節。點知聖誕節假期第一日，宿舍所有室友走晒，得番我一個人，成個氣氛真係好冷清，雖然出街望到啲燈飾好靚，但大家都係同屋企人一齊，感覺好孤單，所以我即刻打畀媽咪，同佢講我都係決定返嚟，呢一件事真係好瘀。」

場地：Mini Hotel Causeway Bay