平安夜報佳音　于淼奸到出汁朋友打爆電視

無綫台慶劇《多功能老婆》故事發展至結局周，多位主角「最終命運」引起討論。由楊千嬅飾演的「藍飛」，與周柏豪飾演的「榮浩田」展開了扣人心弦的劇情；而陳煒飾演的「萬風華」與王梓軒飾演的「梅君明」，這對姊弟戀是最虐心的一對。

「君明」對「風華」無限付出，即使遭「養母梅諾金夫人」梁舜燕制裁，仍堅決與至愛長相廝守，令于淼飾演的最強小三「顏成功」懷恨在心，設計讓「藍飛」知道「風華」與「劍雄」黃浩然曾有一腿，又展開報復引「君明」等上船，豈料「君明」最終死亡！「風華」萬念俱灰打算離港，卻收到「君明」送給她的求婚禮物，幕幕溫馨場面重現眼前，此時「藍飛」趕到機場，好姊妹終於冰釋前嫌，可謂苦中一點甜。

唔怕嚇親追求者

飾演大奸角「顏成功」的于淼堅決不肯劇透，只說：「顏成功太好勝同任性，上帝係公平嘅，好多嘢唔係人可以主導，佢成日覺得好多嘢可以用錢買，但其實感情唔可以。」並感謝一班出色的台前幕後，希望日後再有合作機會。

晚上，于淼與劉溫馨以教友身份坐電車由西環出發沿途報佳音，並興奮地說：「今年加入教會，係第一次報佳音，事前有練歌嘅，自己都會同朋友開聖誕派對。（想識男友？）希望啦！（擇偶條件？）要有共同信仰、鍾意藝術同有上進心，其實我都有傾得埋嘅異性朋友，但未去到拍拖階段。（你個角色嚇親啲男仔？）唔會！佢哋知道唔係我真實性格，大家有一齊討論角色，佢哋話嬲到想打爆電視喎！（依家出街畀人鬧？）未試過，觀眾都話鍾意我嘅演出。」