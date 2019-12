阿女有將教誨記入心　吳尊勁驚訝超開心

型男吳尊向來是廿四孝老竇,不時在微博分享一對仔女的生活點滴,女兒NeiNei一直有學芭蕾舞,每次女兒比賽或表演,吳尊都會去支持。近日吳尊在微博又上載了女兒跳舞的相片,不過今次重點並非比賽,他寫道:「NeiNei最近和她一幫芭蕾舞的好友一起開了IG...今天她寫的博文,讓我太驚訝了。每一次跟她說這句話,她都說Papa, I want to win...知道她有默默把我的話聽進去,超級超級開心。這次沒進決賽,她難過但沒哭,還承認自己不夠好!Nothing worth having comes easy...NeiNei,加油」

原來令吳尊很驚訝又超級開心的博文是NeiNei寫的「Sometimes we win,sometimes we learn new things」吳尊指自己上星期比籃球也輸了,也有跟女兒分享,並希望她不要把輸贏看得太重要,而從這段博文中,吳尊看出女兒長大了,也有把他的說話放進心上。

不少網友見到NeiNei開了IG,即問吳尊的IG帳號,不過吳尊就指自己沒有時間,可能會偶然用一下女兒的帳號去玩,又指女兒的中文不太好,加上是跟朋友一齊開,所以女兒就只開了IG,沒開微博帳號了。