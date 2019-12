因偷食人夫搞到形象破產嘅藝人黃心穎敗走美國避世,月中時佢終於都返咗香港,之後一直暱喺屋企冇出嚟見人,早幾日佢喺社交網Po咗張着住睡衣晒腿裝飾聖誕樹嘅相,仲發文暗指會復出。尋晚平安夜佢又發功更新社交網,都係搵棵聖誕樹做背景,今次加多隻公仔排排坐同佢一齊合照,張相寫有「Merry christmas to all , and to all a good night.」佢仲留言:「We all become a child again at Christmastime. 🎄」字面解釋就係大家喺聖誕節都會再次變成小朋友,內裏意思唔知係咪暗示,喺咁Amazing嘅日子想大家放低佢嘅過去,畀次機會佢重新做人?