貪得意試神秘肉嚇呆　李麗珊追極光靠運

參加《亞洲星光大道》而入行的歌手李麗珊（Lisa），勇闖長期零下20多度的芬蘭國度，去到聖誕老人村慶祝佳節，感受節日氣氛。她於旅程首日便追到難得一遇的北極光，天然現象劃破夜空的一瞬間震撼度爆燈；期間又大膽挑戰特別餐單，意外一嘗兔肉滋味，簡直畢生難忘。

一共八天旅程，Lisa從北到南玩晒芬蘭，她表示逢年尾都會放一個長假叉電兼跟先生慶祝周年日，揀選芬蘭是想感受極光那份自然神秘感︰「由細到大都想去睇一次，平時睇相就睇得多，好想親歷其境，知呢啲天然奇景唔容易遇到，所以都係博一博。」受幸運之神眷顧，終完成Bucket List的其中一項︰「極之好彩！當地人話呢段時間唔係極光嘅『當造』期，仲要係唯一一日可以睇到。不過用肉眼睇就唔夠相機影出嚟咁綠，我睇到嗰刻開心到尖叫，真係好震撼。」

鹿車Crazy坐穩唔易

難得去到冰天雪地，當然不放過坐雪橇車機會，Lisa還一次過參加兩個活動︰「分別係由鹿同雪橇犬拉，我哋去鹿棚特登揀隻Crazy啲，一開始佢真係好Crazy咁跑，我坐頭排就係想影相、拍片，但全程隻鹿都請我食雪，又搞笑又刺激。」玩完一輪就去醫肚，曾做過多年飲食節目的Lisa，見到菜單寫住「Special Menu」就激發好奇心︰「貪得意試吓，當侍應一放低就同我哋講係兔肉，嗰刻呆咗，但既然都叫咗，即管試吓，唔講以為食緊豬肉。」

貨不對辦雪靴作反

首次去到氣溫低至零下20多度的地方，逗留室外短短10分鐘就可以瞬間「變老」，Lisa說︰「頭髮、眼睫毛、眼眉都即刻冰封咗咁，好彩着得夠衫，今次有所準備，一早網購咗好多禦寒衣物，全部大派用場，有好多朋友問我衣着心得，我好樂意開心Share。」唯一失敗之作就是那對雪靴︰「寫明係防水、防風、防滑，佢的確做到頭兩樣，但就偏偏唔防滑，試過喺雪地跣低，撻親Pat Pat。」

聖誕老人唔係咁Fun

聖誕老人來自北極，芬蘭的聖誕氣氛自是格外濃烈，每個畫面就如聖誕卡一樣︰「雖然之前同一時間去英國都有好多燈飾，但唔及芬蘭個效果咁『天然』，真係好靚、好特別。」然而抵達聖誕老人村，卻令Lisa大失所望：「聖誕老人可能一日見好多人，個樣唔係太寬容，嬲爆爆咁，影張相要收差唔多400蚊，唔多值，不過為紀念都有買，因為唔知幾時會再嚟。」續指當地物價非常高，一支水也要20至30港幣︰「好彩當地嘅水喉水可以飲，見呢個國家好乾淨，所以好放心飲用。交通費用都好貴，今次冇租車，出入多數搭的士，一起錶就已經係港幣90、100。」

後記：

旅程期間，Lisa還收到一個遠方傳來的好消息︰「唱片公司話第三隻大碟終於印製好，原本想喺九月推出，但英國嗰邊印唔切，好彩可以喺年尾『出世』，維持一年一碟嘅計劃，返到嚟香港就要忙宣傳，自己都好期待。」