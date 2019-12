史上最高片酬曝光　邊個荷里活巨星最勁？

最近有外國娛樂網站統計眾星的片酬選出史上最高片酬影星,結果令人意外!排第1位就係近年專拍爛片的荷里活著名男星布斯韋利士(Bruce Willis)!10年前,他接拍賣座恐怖片《鬼眼》(The Sixth Sense)時收1.2億美元片酬。而緊隨其後就係兩大男星湯告魯斯(Tom Cruise)與韋史密夫(Will Smith),前者2005年拍攝《強戰世界》(War of the Worlds)時收1億美元片酬,而韋史密夫接拍科幻喜劇賣座系列《黑超特警組3》(Men in Black 3)時亦收1億美元片酬。至於男神奇洛李維斯(Keanu Reeves)拍攝三集《22世紀殺人網絡》(The Matrix)時亦收2.5億美元,即平均每集收8,300多萬美元!

而史上最高片酬女星係邊個?就係奧斯卡金像影后珊迪娜布洛(Sandra Bullock)! 她2013年接拍太空片《引力邊緣》(Gravity)時收7,000萬美元片酬。而另一著名女星金美倫戴雅絲(Cameron Diaz)2011年拍攝《Miss愛教壞》(Bad Teacher)時亦收4,200萬美元片酬,成為影史上最高片酬女星第2位。

不過最巴閉都係荷里活巨星羅拔唐尼(Robert Downey Jr.),他單憑漫威超級英雄「鐵甲奇俠」一角而令他豬籠入水,他拍攝《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3)、《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)與《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)均收7,500萬美元片酬。單係呢三部超英片已為唐尼帶來2.25億美元進帳!