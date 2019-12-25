史上最高片酬曝光　邊個荷里活巨星最勁？

最近有外國娛樂網站統計眾星的片酬選出史上最高片酬影星，結果令人意外！排第1位就係近年專拍爛片的荷里活著名男星布斯韋利士（Bruce Willis）！10年前，他接拍賣座恐怖片《鬼眼》（The Sixth Sense）時收1.2億美元片酬。而緊隨其後就係兩大男星湯告魯斯（Tom Cruise）與韋史密夫（Will Smith），前者2005年拍攝《強戰世界》（War of the Worlds）時收1億美元片酬，而韋史密夫接拍科幻喜劇賣座系列《黑超特警組3》（Men in Black 3）時亦收1億美元片酬。至於男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）拍攝三集《22世紀殺人網絡》（The Matrix）時亦收2.5億美元，即平均每集收8,300多萬美元！

而史上最高片酬女星係邊個？就係奧斯卡金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）！ 她2013年接拍太空片《引力邊緣》（Gravity）時收7,000萬美元片酬。而另一著名女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）2011年拍攝《Miss愛教壞》（Bad Teacher）時亦收4,200萬美元片酬，成為影史上最高片酬女星第2位。

不過最巴閉都係荷里活巨星羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），他單憑漫威超級英雄「鐵甲奇俠」一角而令他豬籠入水，他拍攝《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）與《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）均收7,500萬美元片酬。單係呢三部超英片已為唐尼帶來2.25億美元進帳！