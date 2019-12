保護石詠莉　鄧健泓平安夜與狂粉爆粗開火

歌手石詠莉(Sukie)早前被某位女粉絲在網上用粗口辱罵,老公鄧健泓(Patrick)就在社交平台幫她發聲,點知事件持續發酵,昨晚11點幾Patrick再次在准社交網留言同該女粉絲對質,希望對方公開道歉,Patrick攻爆粗留言:「你自己『自認歌迷會會長』的官方歌迷會也發出聲名,公告你的惡行。我本人,Sukie和石窩(Sukie歌迷會)的朋友,都受夠你的欺凌行為。Be wise. And for your information, u just crossed my fxxking bottom line.(聰明啲啦!同埋講番聲,你已經踩過我底線。)By the way 我唔係狗公!」言詞略為激動。

之後對方繼續留下挑釁性言句:「同你道歉下世啦!你同Sukie佢點樣對待我呀!」二人繼而展開一連串對罵,女粉絲稱自己起火係因早前鄧健泓曾要佢喺電台門口等七個鐘,最後無停車畀Sukie同佢合照,先引發出佢發火爆粗,而鄧健泓則指對方用粗口鬧自己老婆(即Sukie)同威嚇石窩,不停要對方道歉,更表示「犯我者雙倍奉還」及「你再用任何語言,文字或實在暴力傷害我太太或我身邊的朋友包括石窩粉絲的所有人。我將會更認真的處理。」似係會對對方嘅激烈行為作進一步反擊。