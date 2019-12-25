保護石詠莉　鄧健泓平安夜與狂粉爆粗開火

歌手石詠莉（Sukie）早前被某位女粉絲在網上用粗口辱罵，老公鄧健泓（Patrick）就在社交平台幫她發聲，點知事件持續發酵，昨晚11點幾Patrick再次在准社交網留言同該女粉絲對質，希望對方公開道歉，Patrick攻爆粗留言：「你自己『自認歌迷會會長』的官方歌迷會也發出聲名，公告你的惡行。我本人，Sukie和石窩（Sukie歌迷會）的朋友，都受夠你的欺凌行為。Be wise. And for your information, u just crossed my fxxking bottom line.（聰明啲啦！同埋講番聲，你已經踩過我底線。）By the way 我唔係狗公！」言詞略為激動。

之後對方繼續留下挑釁性言句：「同你道歉下世啦！你同Sukie佢點樣對待我呀！」二人繼而展開一連串對罵，女粉絲稱自己起火係因早前鄧健泓曾要佢喺電台門口等七個鐘，最後無停車畀Sukie同佢合照，先引發出佢發火爆粗，而鄧健泓則指對方用粗口鬧自己老婆（即Sukie）同威嚇石窩，不停要對方道歉，更表示「犯我者雙倍奉還」及「你再用任何語言，文字或實在暴力傷害我太太或我身邊的朋友包括石窩粉絲的所有人。我將會更認真的處理。」似係會對對方嘅激烈行為作進一步反擊。