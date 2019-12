連環爆出性醜聞的奧斯卡金像影帝奇雲史柏西(Kevin Spacey)繼去年聖誕期間發放一段古怪短片,在片段中他扮演劇集《紙牌屋》(House of Cards)總統Frank Underwood為自己呻冤,結果片段公開後首日已有450萬次點擊率。而今年他再接再厲拍一條名為Kill Them with Kindness(用善意殺死他們)的聖誕片段,他在片段中再扮同一角色在火爐前暗示自己被人攻擊!

他說:「你哋唔會以為我會錯過這個祝大家聖誕快樂的機會吧,係咪?今年唔錯,我嘅健康恢復咗,亦喺自己生活中做咗一啲變化,希望你哋加入我。2020年開始,希望呢個世界上多啲善意,唔係好難做到。如果有人做咗你唔鍾意嘅事,你可以攻擊佢,亦可以用善意殺死佢。」