藝人白雲向來都唔吝嗇大晒身材,趁住聖誕佳節,佢再次出擊!見白雲穿上聖誕水着裝配上魚網絲襪,真係相當應節,當然個亮點就係佢騷出35E嘅「導彈胸」,再加埋佢擺出多個賣萌表情,真係殺你一個措手不及,佢話:「Merry Christmas everyone,Guess what this Xmas means for me?猜猜2019的聖誕,對於我來講,是甚麼?」睇見白雲真係令成個聖誕warm晒呀!