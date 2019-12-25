帶埋老婆囝囝　杜德偉平安夜搞北京首騷

歌手杜德偉（Alex）在平安夜在北京工人體育館舉行「Get Up起來世界巡迴演唱會」首站，現場超過5000歌迷座無虛席，Alex以主題曲《起來》為巡唱揭開序幕，一輪勁歌熱舞引爆全場歌迷的熱情，為寒冷的北京升溫，而哥哥杜德智和好友林珊珊、上山詩鈉也特地飛到北京支持！

首次在北京開巡唱的Alex直言好開心，本來無打算帶囝囝來，最後改變主意：「平安夜要同屋企人、愛嘅人一齊過，今晚能和歌迷一起過，佢哋都似家人一樣，好多謝愛我嘅歌迷亦愛埋我嘅屋企人，我太太同囝囝收嘅禮物重多過我！哈哈！」今次「小助手」囝囝AJ的任務係為爸爸打氣，AJ說：「爸爸加油！Good Show!」他更戴上聖誕帽變身小聖誕老人和爸爸一齊唱聖誕歌及同在場所有人合照，Alex更搞笑對AJ講：「影完相你可以收工啦，放飯！」AJ也對爸爸就：「好呀！」Alex反問：「你知咩係收工咩？」引到現場所有工作人員大笑！

在演唱會上，愛妻號Alex台上晒愛的宣言說：「我帶了護唇膏、竹蔗水、蘋果雪梨同燕窩⋯⋯大家知道咩係愛嗎？呢啲就係老婆畀我嘅愛！」惹來現場歌迷起哄；當Alex演繹到金曲《真的想你》時，久未露面的台灣歌手溫嵐驚喜亮相，還帶來了大熱舞曲《熱浪》。Alex除了為歌迷準備了《把你寵壞》、《獨領風騷》encore外，平安夜更與觀眾互動遊戲後，演唱會北京站圓滿落下帷幕，他表示：「未來將繼續進行《起來》演唱會之旅，香港站一直都在努力申請中，而下一站將在澳門舉行，希望都可以見到大家。」 而Alex更特別和到北京捧場的香港歌迷影大合照。