關楚耀一班人慶聖誕　JW冇得過二人世界

歌手關楚耀（Kelvin）與王灝兒（JW）現身商場活動，Kelvin表示聖誕可出席活動跟歌迷見面，大感開心，而晚上則會跟家人、朋友及女友一齊慶祝：「我鍾意一班人一齊過，人多可以食多啲嘢，二人世界都好甜蜜，但就食嘢方面少啲選擇。今日我哋會每人煮一道菜，我鍾意煮嘢食，識整焗豬扒飯，係媽咪教。」問到聖誕是否喜歡跟男友二人世界，她笑言今年分別跟家人，以及好多朋友食聖誕大餐，反而冇時間跟男友二人世界：「但我都係鍾意人多慶祝，熱鬧啲，因為平時已經成日同男友一齊。（會唔會同男友交換禮物？）會成班人一齊交換。」

講到禮物，問他們收過最奇怪的禮物，Kelvin自言收過鼓油：「其他人見到好興奮，我都鍾意煮嘢食，所以收到鼓油都OK，啱我用。就算送兩條廁紙畀我都唔介意，兩條廁紙都要八十蚊，可以用到差不多一個月。」JW就指剛剛幫男友包了一份聖誕禮物給朋友：「我哋包到個外形好似長身嘅座地風扇，其實係筲箕加掃把，我男友好多呢啲計仔，佢會放好多心思去整蠱人，但佢冇咁對我。」

至於工作方面，Kelvin透露由於巿面較靜，所以會休息一下，一月初會再有活動，而JW將於除夕跟陳奐仁到澳門做倒數騷：「佢曾經作過《男人信什麼》呢首歌畀我，但我哋從來冇試過同台表演過，今次終於可以。」