與陳家樂楊天宇鬥心太軟　關智斌登最甜男神

藝人關智斌（Kenny）、陳家樂（Carlos）和楊天宇（Angus）為節目《三夫當關》開工，三子化身男神甜品師炮製心太軟，不過三人不停互窒，看似經驗豐富的Kenny第一步就煲水來溶解朱古力，家樂一面疑惑地問：「點解整心太軟要用水？」Kenny自滿地說：「外行人真係外行人。」之後卻因不懂得分開蛋白蛋黃立即破功，被Angus揶揄：「嘩，你真係唔識煮餸㗎喎。」果然是大膽新人。當Kenny正介紹自己的橙皮朱古力時說：「我想朱古力帶少少甘同苦，就好似人生咁。」大膽師弟Angus繼續狙擊師兄：「甜品整乜鬼嘢苦啊？」令Kenny大叫：「同我趕佢出去！」

經過一輪辛苦，三個心太軟終於入爐，焗製期間，家樂的作品竟然冒出泡泡，搞笑同時亦令家樂相當崩潰。最後成果Angus的作品外型不錯，又有流心，而Kenny及家樂作品則在倒模時不幸弄破，兩人經過一番修補後終於迎來嘉賓吳千語評審今次的甜品男神冠軍。作為Kenny好友的吳千語果然深知Kenny心：「我一估就估到邊個係關智斌整嘅，呢個騎呢心形，我睇過你有一集整心型牛扒，所以我覺得你咩都會整心形。」

至於家樂的心太軟就被千語狠批，在切開心太軟時她更「嘩」一聲 ，原來家樂的朱古力心太軟竟沒有流心，試食時更立即吐出來：「燶㗎喎！」最後家樂榮登地獄廚神寶座，要接受洗碗大懲罰。而千語則選Kenny的橙味朱古力心太軟為冠軍成為該集廚神。