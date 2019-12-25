單身Cheronna唔恨拍拖狂推：唔好追我！

Super Girls成員Aka及Cheronna到工展會出席活動，兩女表示今次是兩人首次以個人身分出席工展會活動，問到昨晚平安夜怎度過？Cheronna表示：「去咗朋友嘅house party，仲交換禮物，好開心，我覺得冇用嘅嘢，原來人哋會覺得有用。」Aka就表示與家人在家中打邊爐。講到今年要過Lonely Christmas，Cheronna表示：「有家人、朋友陪好開心，除咗有自己時間，我又可以陪屋企人、朋友過，唔一定要有另一半。（驚唔驚自己慣咗呢個心態？）我想習慣吓，之前用太多時間拍拖，依家想focus多啲工作，出多啲歌，我唔會怕習慣，但都唔會急。」

問到可有男生約她？她坦言：「Ok啦，我都推得幾多，但唔係單獨約，係一班人，雖然好耐冇畀人追，之前落晒閘，如果遇到啱先會，但暫時唔需要住，唔好追我。」問到可會彈啲男生給同樣單身的Aka？她即謂：「唔得㗎，因為鍾意我嘅就唔會鍾意Aka，我哋太唔同，我哋鍾意嘅類型都唔同，同埋佢嗰啲要求好特別，要好乖、書生。」而問到可有男仔約過聖誕？Aka就謂：「朋友都有介紹男仔畀我識，但都唔係好啱心水，所以冇喇。」