楊冪冇份！魏大勛偷偷陪闊太去旅行

內地女星楊冪同細3年嘅藝人魏大勛緋聞傳出多時，雖然呢位小鮮肉身形高大兼顏值高，但網民就唔多睇好呢段「姊弟戀」，指二人「女尊男卑」身份地位差距太遠，好好奇究竟魏大勛有咩拿手絕技，可以得到女神芳心。

而答案終於揭盅，魏大勛最近喺內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第三季，再次擔任師傅謝娜嘅小助手，陪伴一班星級靚太去旅行。當中佢完美展現好男人特質，不但任勞任怨服待咁多位靚太，仲發揮幽默本色，「犧牲色相」大跳肚皮舞，又扭腰又趷籮，一啲偶像包袱都冇，氹到大家勁開心。

此外，佢仲有一樣「絕技」，就係煮得一手好餸！其中佢即席自創料理，用現場嘅食材炮製兩道料理，三扒兩撥煮好之餘，更有姿勢有實際，兩道餸都色香味俱全，即獲嘉賓大讚住家好男人！唔少網民都表示估唔到佢廚藝咁出眾，笑指佢能夠「留住女人個胃」

，難怪成功征服女神。

網民有話兒：

唯一X月：會做飯的男人真的超有魅力，魏大勛真的是太帥了吧，我也想要一個這樣的男朋友

小熊XX弗：大勛還真的挺適合居家過日子的，哈哈！

夏X_明恩：魏大勛在妻子的浪漫旅行做菜，真的是太讚了，會做家務的男人真的超帥

南有XX北有嶠：這菜式香味俱全，都流口水了，好想吃啊。