松岡李那瞓身開餐廳　目標年賺700萬

現年33歲的日模松岡李那，久未在港露面，早前來港工作，剪掉呎半長髮的她較前清減不少。她透露積極學做生意，與三位友人合資5,000萬日元（約350萬港元），上月在六本木開餐廳酒吧，並籌備鑽飾生意，她豪言：「我要賺錢，我有一個閨蜜，我叫佢做姐姐，佢做生意好叻，我好尊敬佢，好想學佢，成日諗點樣可以學佢做生意咁叻。我想自己賺錢，唔想要男人畀錢。（想賺幾多錢？）一年賺一億日元（約700萬港元），我要做有錢人！」

拒落場打碟

問是否全副身家搞生意？她笑言：「唔係！」並指媽媽一直經營飲食生意，耳濡目染下，有興趣做老闆。問母親可有傳授營商心得？「佢教我好多嘢，不過我成日唔記得。（教你守財？）係！」並指日本人喜歡光顧有DJ打碟的餐廳酒吧，但她不會落場爭打碟：「客人鍾意自己打碟，佢哋開心最緊要。」

恨生小朋友

同時她又投資網上鑽飾，希望鑽飾可以留給下一代：「想設計可以傳畀將來嘅女兒。（想有小朋友？）當然想，舊年網上有人話我喺日本生咗小朋友，我唔知點解，都冇肥過。（傳聞個仔已經一歲。）係呀！我真係想要小朋友，但要搵個男人先，依家真係冇男友。（有冇追求者？）唔知。（想幾時有BB？）34歲啦，哈哈！依家工作先。（生仔唔結婚？）我可以㗎！」

服裝：Snidel

場地：Mikiki x Monchhichi 45周年聖誕郵輪之旅