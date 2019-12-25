虎視眈眈！馮盈盈洪永城當旺博攞頭彩

藝人馮盈盈與洪永城（Tony）今年演藝成績不錯，拍劇新人盈盈先後有《白色強人》及《解決師》播出，戲份吃重，而Tony除了有旅遊節目，最近更連續有《多功能老婆》、《丫鬟大聯盟》及《黃金有罪》三劇播出，人氣十足！兩位當旺之人獲馬會邀請出席一月一日的《好運1月1》賽馬日，對逾千萬港元巨額獎金虎視眈眈！

旺上加旺

他倆表示一向喜歡馬匹，Tony拍攝劇集《張保仔》時更學過策騎，又說經常跟朋友入馬場感受熱鬧氣氛：「感覺好熱鬧同刺激，平時會同朋友一邊飲嘢Chill吓，希望開個好頭，一月一日就入嚟試吓新一年運氣，聽講嚟馬場都會令自己再旺啲！」盈盈自認小時候是「運財童子」：「阿爸成日叫我指幾隻心水之選畀佢買，命中率都頗高㗎！咁我又會多啲零用錢，呢方面有啲運仔。」

贏彩金去進修

今次元旦賽馬日獎金豐厚，兩人都心心眼希望分一杯羹，問到若贏得彩金會點用？盈盈即High爆說：「啲獎金我要晒！會同大家開心分享，請大家食飯，同幫人實現願望！」Tony則想在海外置業及自我增值：「想增值同演藝有關嘅課程，去紐約、巴黎上堂，將金錢轉為能力。」盈盈亦贊成增值，明年有進修計劃：「我都想去外國上堂，但我哋呢行唔係咁易放假幾個月，如果有巨額獎金支持，就可以安心去上堂喇！我仲想請屋企人去豪華旅行，想佢哋舒服啲，唔可以跟住我背包遊㗎嘛！」問到有何增加贏錢機會的方法？兩人笑言只能向專業人士「索料」，Tony笑說：「不過講完一大輪，可能都係買大熱穩陣。」

洪永城化妝：Miffy Ng

服裝：Coach、Zegna

馮盈盈化妝：Carmen＠Carmen W Makeup

髮型：Tonnis Lee＠HAiR

場地：沙田馬場