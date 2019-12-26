【閨蜜睡房】J.Arie面皮厚主動追仔

歌手雷深如（J.Arie）讀法律系畢業，除了IQ高，EQ更高，膽大心細面皮厚的她自言內心是男人！早前她擔任東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》嘉賓，一連三集與主持人李文珊分享女追男的心得。談到心儀對象，她說：「10年前讀大學時識嘅，依家物色緊、觀察緊，佢之外仲有其他人同一時間物色，不過嗰個係比較心儀囉！」她坦言若對對方有好感，會主動追求：「只要面皮夠厚、唔怕面懵，其實可以好直接同佢講內心感受。（有冇被人請食檸檬？）有啦！我唔驚喎，愈大愈唔驚，好似冇嘢好輸咁。」

爭住埋單

J.Arie直言喜歡男士有上進心、性格溫柔，不喜歡每次都是男友請食飯，直言不愛使男人錢，會爭住埋單：「AA制都唔使，大家最好財政獨立。（養埋男友都得？）係，不過最好唔使養啦！但鍾意都冇辦法，如果佢手緊都冇辦法，係咪先？」

激死家人

自小喜愛音樂，讀大學時偏偏選了法律系，她笑言若當初選音樂，屋企一定「六國大封相」，其後選擇唱歌為職業，「激死」家人。初入行時，試過窮到戶口只得80元，要向家人求救轉帳20元，才能從櫃員機拿錢。又指有一年生日，媽媽問她：「你對屋企有乜嘢貢獻？」J.Arie秒回一句！大家想知道佢點講？記得本周五、六、日收睇《閨蜜睡房》。