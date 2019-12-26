吼住「基男」硬倔倔　蔡思貝柔情似水食Hubert

港姐界嘅「緋聞女王」蔡思貝秘撻胡鴻鈞（Hubert）有圖有真相，斷到正一正！唔止同佢哋情非泛泛嘅余德丞同許廷鏗（Alfred）一副開始懷疑人生咁嘅樣，連最愛剝花生嘅粉絲都錯愕到核爆，重複問「點解嘅」、「乜Hubert唔係咩嘅咩」，或者有諗多咗嘅，會認定Hubert「一定係轉性改運啦」。

嗱嗱嗱，做人要公道啲，對事要Fact check先， Hubert係從來、絕對冇認過佢係「咩嘅」，曾幾何時，都傳佢溝過Super Girls個Heidi、鍾欣潼、林欣彤、仲有吳若希，無奈單單緋聞冇人信，更無奈嘅係，佢同Alfred嗰單緋聞就冇人唔信！Nuts哥絕對相信Hubert係「基男」，即係「基本好男仔」，同貝貝搞埋後，仲加個「bfable」標籤添。

發電收兵築人鏈

點解？隨傳隨到、貼錢做司機唔在講，同貝貝「10日見3鑊，唔見好失落」呢吓先深情，最欣賞佢日光白白都鬼拍後尾枕，認咗同貝貝「在一起」，呢啲唔叫做愛，唔通叫做假咩？立即幫Hubert有請小鳳姐，賀佢唔使再畀人誤會，貝貝咁大功勞，下次唔好請食魚蛋咁「輕擎」嘞，餵食洋腸啦，呢排好興！

Hubert喺《降魔的》飾演「石敢當」，今次「精靈」被收服，又唔係冇理由喎，將愛情觀套落李小龍嗰句名言「Be Water,My friend」，意思即係同流水一樣，可剛可柔，充滿變化。喺Hubert事業低潮，雪到硬倔倔之際，有柔情似水嘅貝貝發電呵番，將冰山劈開，攣都變直。Main point係咪當貝貝係流水個「流」，佢入行6年，冇花冇假，緋聞男友堅係10隻手指數唔晒，連埋Hubert已經係第11位，夠築人鏈有餘。

灌「綠水」撇丞丞

講開貝貝緋聞前度余德丞，佢之前踢波踢到入ICU，貝貝搭火箭直達醫院探病，以為患難見真情，點知情真但意假，其實丞丞係醒嘅，應該一早就Feel到被灌「綠水」啦！試問有邊位女朋友會遲足兩個月先得閒同男友補祝生日，仲要送個壽星仔唔Like 嘅芝士蛋糕， 丞丞呀！乜你花名叫「懵盛盛」咩？

不過講到最傷，都唔夠Alfred痛，畀貝貝截咗張「外賣單」！Hubert都算係Alfred御用Food Panda， 送過外賣上許宅，畀人斷糧事小，貴為牙醫被生剝棚牙事大，不過君子報仇十年未晚，所謂江湖事江湖了，情場事宜私了，既然大家係麻雀腳，不如搵日叫Hubert約埋貝貝、余德丞開枱論英雄，到時Alfred 誅死貝貝，咁咪乜仇都報晒囉！