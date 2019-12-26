成功入屋！戴祖儀畀小學雞教溝仔

24歲的「港版新垣結衣」戴祖儀處女拍劇回響大，在《多》劇單方面癡戀「Oppa」周柏豪，可惜意中人眼中只得「藍飛」楊千嬅。日前她到小學拍攝節目，中晒「劇毒」的小學生全部稱呼她為「Miss呂」，她說：「好似真係做老師咁，依家啲小學生好叻、好早熟，佢哋教我點樣去贏取Oppa柏豪返嚟，劇集真係令到大家好投入，多咗好多人認識我。」

最令她開心的是，首次有機會唱埋劇集插曲《天光前分手》，她笑說：「嘩！打孖上，個感覺好似中咗六合彩。（同劇仲有由楊千嬅、柏豪及吳若希主唱嘅劇集歌喎？）我係新人，好驚，佢哋啲歌太好聽，唱得太好，自己好似唔同級數，所以我用咗好多時間揣摩同練習。」而她最近極受綜藝節目的監製喜愛，分別加入《學是學非》、《娛樂大家》及《#後生仔傾吓偈》，其率真自然的表現深受觀眾喜愛，人氣不斷上升！

談到近日與羅天宇傳緋聞，她即指添煩惱，皆因連父母都「信以為真」，她笑說：「唔係真㗎！」問到會否斬釘截鐵否認？她即變得口窒窒，坦言第一次傳緋聞很慌張，連羅天宇亦問她：「會唔會有啲唔好嘢？會唔會畀人鬧？」但她認為「大家行得正、企得正，冇乜所謂啦」，又說：「入行預咗有唔同新聞。」至於雙方是否有發展機會？她語帶保留：「世事呢啲嘢好難講嘅，我又唔敢講到咁死一定冇，暫時大家冇呢方面嘅諗法。」並自爆因傳緋聞，令原本跟羅天宇唱Cover歌及應邀亮相其頻道做嘉賓的計劃全部擱置，笑說：「遲啲先，費事再發酵，好似變咗真嘅！」而在她眼中，對方是「公認好紳士嘅好男仔」。

場地：Mini Hotel（銅鑼灣）

髮型：Bowie Lo@AdmiX hairstyling

化妝：King Yop@kings makeup

服裝：Tommy Hilfiger