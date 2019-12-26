Wendy綵排跌落台　頌樂行紅地氈跌倒慘叫

韓國年度歌謠活動《SBS歌謠大戰》在首爾高尺巨蛋舉行，一眾韓團及歌手下午現身紅地氈，女團TWICE以聖誕造型現身，台灣成員周子瑜與一眾隊友化身聖誕女郎，隊長志效則與日本成員Sana化身鹿仔，十分可愛，人氣男團防彈少年團亦配合聖誕主題，齊齊做出滑雪的動作。

女團MAMAMOO在紅地氈影相環節時輪流擺甫，隊長頌樂扭腰大騷S線條，但在返回後台時，着住高踭鞋的她就不慎摔倒，發出慘叫聲，她跌倒後疑因扭傷腳踝而痛到無法站起身，要隊友、主持及工作人員上前把她扶起，她最後要在工作人員攙扶下離開。

而最近推出新歌的女團Red Velvet，昨晚亦有份參加《SBS歌謠大戰》，但成員Wendy在綵排時墮台受傷，所屬的SM事務所指Wendy面部、右邊盆骨及手腕都有骨折，正在醫院接受緊急治療，之後會進行追加的精密檢查，而組合則缺席昨晚的演出，只播出已錄影的部分。有指Wendy在事發前被要求在沒有安全裝置下登上兩米高的升降台，十分危險，不少粉絲鬧爆SBS罔顧藝人的安全，要求SBS道歉。