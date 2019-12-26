東方日報C1：陳綺貞慾火街頭「食錯」人夫

台灣「文青女神」陳綺貞和拍拖16年的音樂夥伴鍾成虎分手逾半年後，驚爆與新歡「慾火街頭」，兩人一埋牙就上演調情三式：「摷」、「啜」、「頂」，熱情到連寒冬都變盛夏，忘我的綺貞更愛到「凸腩」，不過最錯愕是連自己誤做「小三」也不知。

44歲的陳綺貞和音樂人兼老闆的男友鍾成虎於今年5月宣布已秘分兩年後，本於今年10月底來港舉行兩場紀念入行20周年紅館演唱會，可是因「香港社會環境不能預測因素」而告取消，以為甩拖又冇騷開已經夠黑，原來黑氣陸續有來！

孖住返歸繼續Happy

昨日綺貞被指於上周六假台北和歌迷開完預祝聖誕Party後已是深夜逾11時半，身穿V領、露腩的她上車疑似扮回家，但車程僅10分鐘又落車，跟一位中年眼鏡男在街頭再開「私人Party」，女神一見男友就綻放笑容，兩人懶理身處具危險性的馬路邊，旁若無人地攬埋一舊親熱，見綺貞雙手緊抱男友腰間，期間更插入男方身後的褲袋似「摷」東西，之後男友不停摸她的臉及手臂，耳鬢廝磨無數回就開始激咀，錫到兩頭擰達49秒，期間男方不知為何向綺貞的身上做出屈膝的「頂撞」動作。

激情過後到凌晨12時多，綺貞再上男友的名車走人，不過期間又停車，原來男友往豆漿店買外賣補充蛋白質，最終站則是綺貞的香閨，房車暢通無阻直入車房，似乎是常客，直至凌晨2時，亦未見男友離開。

唔知男友家庭狀況

而綺貞的男友火速被起底，令綺貞陷入「小三」之嫌，據知「四眼男」姓林，是銀行信用卡的高層，已婚並育有兩子，其中一名兒子是高中生，更有爆料者稱，男方因工作關係，常有機會接觸藝人，由於外表斯文，其藝術家氣質吸引了綺貞。而綺貞的工作室昨日表示：「綺貞與對方認識不久，對於對方家庭狀況不知情，如今很錯愕，請留給她一些時間處理，謝謝大家。」回應似乎暗示綺貞愛錯人。另外，爆出綺貞男友是已婚有子人士前，有粉絲向偶像送上祝福的同時，不忘安慰鍾成虎：「都是成熟大人了，但希望虎哥心裏不要太難受。」

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