日本氣質女神木村文乃同老公秘密離婚

昨日是普天同慶的聖誕節，32歲日本氣質女星木村文乃卻被《週刊文春》踢爆已於今年4月與擔任演技導師的A先生秘密離婚，結束2年半婚姻，她所屬的事務所亦承認此事。

木村文乃與A先生同屬一間事務所，於2016年11月18日宣布註冊結婚，離婚後，文乃已向事務所報告，而社長回覆記者稱離婚原因是「兩人性格不合」。《文春》指文乃很喜歡煮兩味，經常在Instagram晒自家美食，但最近已甚少看到。

她十分重視跟家人相處時間，可惜兩夫妻婚後因雙方工作太忙，聚少離多，甚少機會一起吃飯，導致夫妻關係疏遠，最後文乃主動提出離婚，事務所強調不涉男女之間的糾紛。至於為甚麽沒有公布離婚，指兩人曾私底下傾過，以「沒有必要夫妻互相傷害」為由作出這樣決定。其實文乃4月時曾在Instagram露端倪，她表示愛貓活到20歲離世，4月真是離別的季節。

她的丈夫雖然沒有公布是誰，但日本網民早已將他起底，指A先生是現年42歲演技導師千葉大樹，他曾到美國洛杉磯修讀演技，回日本後成立電影製作公司及擔任電台節目主持及影評人。他和文乃所屬的Tristone事務所合作經營工作室培育演員，2010年開始，文乃接受他演技指導，之後發展成為情侶。