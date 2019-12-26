【娛樂回顧】2019幾分傷心幾分癲

總結2019年，係「估你唔到O嘴年」。點估到黃心穎鍾意驅風、同大自己廿幾年嘅許志安吻下來豁出去？點估到人生大贏家、何家男神何猷君，快到一年內結婚生仔，幫賭王何鴻燊添長孫？點估到謝婷婷同楊思琦突然大肚，瘋狂畀人問「爸爸去哪兒」？點估到張致恒又奀又窮，都可以一拖五，咁多囡囡上釣？點估到任達華無差別被捅一刀，正宗無啦啦多撻瘌？點估到高以翔求婚前，錄個節目會猝死？

人生本來就係荒謬，O嘴O到口擘擘，但毋忘2019年嘅啟示：冇嘢係冇可能。哪怕風雲色變，幾分傷心幾分癲，其實你遠比想像中堅強，奔跑吧，兄弟！

無啦啦多撻瘌

任達華7月喺中山出席開幕活動時遇襲，有精神問題嘅男子衝上台後，用刀狂刺任達華腹部，當場標血！不過睇番現場片段，任達華身手同反應都好敏捷，咁嘅年紀，真係唔講得笑！佢返港經過5日治療同休息後就出院，向來係工作狂嘅佢，8月中仲去咗廣州宣傳電影。經過今次，佢話以後要好好思考人生，承諾減產陪屋企人。

盛女逆襲

45歲嘅林志玲係台灣「黃金盛女」核心人物，正當大家擔心佢冇着落之際，佢6月就失驚無神透過社交網宣布同細7歲、日本天團EXILE成員AKIRA註冊結婚，真係嚇你一驚。志玲姐姐話佢哋2011年喺舞台劇《赤壁-愛》合演夫婦結緣，之後一直保持聯絡，但2018年先開始交往。志玲姐姐同老公11月喺台灣舉行盛大婚禮，唔少圈中人到賀，萬人空巷，被喻為「台灣嫁女」。不過，佢哋幾時生小朋友先係重心問題！

何家報喜

2019年係賭王何鴻燊家族開枝散葉年，四房女兒何超盈8月為未婚夫辛奇隆誕下重8 磅幾嘅囡囡「荷包蛋」，一出世就獲爺爺、嫲嫲送上一粒玫瑰形鑽石。事隔兩個月，四房兒子何猷君宣布太太奚夢瑤一索得男，為何氏家族誕下第五代男丁，仲為賭王帶來長孫，一圓賭王抱男孫夢。之後再爆出三房兒子何猷啟同太太GiGi，早於10 月已經添第二胎女兒Tylia。全家都咁努力造人，好快可以開幼稚園喇！

爸爸去哪兒

女星謝婷婷做事向來獨行獨斷，連生小朋友都玩驚喜！6月時，佢喺網上自爆生咗個女，仲要已經100日大。最大亮點係之前一直冇聽過佢話有新戀情，突然間就跳班做咗人阿媽，究竟BB老竇係邊個？初時有人估係同佢關係密切嘅荷里活影星「鷹眼」謝洛美維拿，不過之後又有人估係加拿大嘅中學同學，引發無限想像空間！

另外仲有周柏豪，婚後未聽過佢話太太有咗，但12月4日就爆太太Stephanie生咗B兩日，由結婚、大肚到生B都玩低調。至於有個女嘅前港姐楊思琦仲勁，10月被爆已經有4個月身孕，仲話已經同BB個爸爸喺外地註冊結 婚，咁究竟係邊個先得㗎？

愛是永「痕」

張致恒入行咁耐，緋聞最多，自爆17 歲失身，之後自稱性上癮，堪稱「極品」。佢7月突然宣布準備結婚，對方係粉絲雯雯，最爆就係佢哋4月已經生咗個仔張天寶，不過好戲在後頭，原來張致恒同舞台劇演員兼女友梁皓恩未斬纜，女方喺社交網大控訴，負心就唔使講啦，仲話張致恒爭佢10萬蚊，繼而引發二奶、三奶、四奶現身……嘩！一腳踏五船呀！當正自己韋小寶咩？佢依家同雯雯雙宿雙棲，兩年抱兩，雯雯又有咗，真係唔知係「真愛」定係「性上癮」作怪！

星光隕落

2019年有唔少圈中人離世，包括35歲嘅台灣藝人高以翔，佢喺內地拍遊戲節目《追我吧》時意外猝死，消息震驚娛圈。高以翔高帥又乖仔，唔少人都覺得惋惜。浙江衛視永久停播呢個節目，而好多製作單位同藝人提高警覺，陳偉霆隨後出席活動都搵個醫生喺現場戒備。

今年圈中亦痛失多名前輩，包括資深音樂人黎小田、「上等人」梁舜燕、資深演員夏萍、新馬師曾太太洪金梅、歌手鄭錦昌及「影壇四大惡人」之一的李兆基。