【娛樂回顧】黃心穎許志安偷食濕滯

嗰個身痕腳軟嘅晚上，嗰塊濕滑嘅嘴唇，嗰個粗心大意嘅心穎BB，仲有嗰個偉大嘅的士車Cam，令許志安唔可以再晚晚扮晒嘢趕返屋企，同鄭秀文講句：「我愛你。」

有鑽石筍盤馬國明都唔心足嘅黃心穎，演技一流，氹到馬國明自以為係全世界最幸福嘅男人，查實綠到生青苔！黃心穎喺背後當正大佢22年嘅許志安係驅風強身嘅妙品，坐半粒鐘車都要就地正法，主動擒拿，攬啜廝磨，上下其手！點估到佢咁叻自編自導自演愛情動作片先？

紅唇烈燄，柔情慾望，迷失得徹底，許志安迷到自以為姓杜，FF係「杜得米」，查實蝕渣米！心穎逃亡美國8個月，喊住返港「自首」話要Move on， on，安是也，同許志安End game呀！而許志安就用艱辛努力，寫下香江不朽名句：「我係壞咗嘅人！」聞者偷笑，見者笑到流眼淚。加埋秒爆眼淚嘅方法演技，猛鬧自己「好丟臉、好討厭、好惡心」，咁先可以向公眾交代到嗰份斷到正、焗住認衰嘅後現代𤓓爆心情咋！唔完美，但可以接受囉！

個個都話估唔到許志安兩公婆呢個「香港最後童話」會幻滅，查實係另一個童話嘅開始，食錯嘢，疊埋心水，12點前返屋企做灰姑娘啦！馬國明放假一天啦，出街兜個圈，賢妻淑女排住隊等緊你！