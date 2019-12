美國著名處境劇《老友記》(Friends)主題曲《I'll Be There for You》著名女作曲家Alle Willis平安夜在洛杉磯離世,享年72歲。

她於去年打入作曲家名人堂,除了《老友記》唱到街知巷聞的主題曲之外,Alle亦創作過70年代美國殿堂級樂隊Earth,Wind & Fire(EWF)經典歌曲《September》及《Boogie Wonderland》,EWF亦有於社交網站留言哀悼Allee離世:「Alle Willis是一位獨一無二的創意天才。她的愛、精神和藝術性永遠融入Earth,Wind & Fire的遺產中。她會被懷念的。」

Alle先後在艾美獎、格林美音樂獎及東尼獎提名,除了憑《老友記》主題音樂提名艾美獎,但最終未能獲獎。1986年她亦憑電影《妙探出更》(Beverly Hills Cop)及《紫色》(The Color Purple)兩度獲格林美音樂獎。