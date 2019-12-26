浮誇聖誕P　Kardashian請天后禮物盒內表演

尋日係聖誕節，一眾荷里活名人紅星爭住搞P慶祝！其中最浮誇嗰個怕且係美國真人騷家族Kardashians搞嘅平安夜大派對！除咗冚家出席之外，仲請埋一班名人好友現身，就連因偷食而同Khloe Kardashian分手嘅NBA球星卓斯坦湯遜都有出席。不過最誇就係竟然重金禮聘澳洲天后Sia喺個人形禮物盒內表演，令賓客意外驚喜！

不過並唔係個個都學似愛出風頭嘅Kardashians家族大搞派對慶祝聖誕，有好多名人紅星如

珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）同未婚夫Alex Rodriguez咁低調慶祝，二人尋日社交網站上載情侶睡衣look喺聖誕樹前咀嘴合照，並互送禮物。至於已為人夫修心養性嘅加拿大天王Justin Bieber就喺社交網站公開駕車唱聖誕歌片段，亦狂貼與老婆咀嘴照晒愛。

而英國萬人迷碧咸（David Beckham）一家就喺聖誕增添新成員！碧咸嫂Victoria喺社交網站騷新狗仔Sage照片，唔知係咪碧咸做聖誕老人送畀啲寶貝仔女呢？