SG組隊去雪卵？Yanny叫Heidi趁後生

組合Super Girls（SG）在寶琳出席聖誕活動，五位成員趙慧珊（Aka）、蔡明思（Jessica）、吳嘉熙（Cheronna）、陳穎欣（Yanny）同李靜儀（Heidi）今年首次在公開活動中合體亮相。已為人妻的Jessica 被問到婚後心態可有轉變？她笑說：「幾興奮，抽離咗唔使做家務、唔使做工人，見到佢哋青春番。」 Cheronna指獨自亮相時會掛住一齊可以傾偈、講笑的感覺。Heidi則笑言最怕做訪問，每當做訪問也會掛住大家。

Jessica準備好做媽媽

SG又指無論分開多久，當聚在一起就會嘈到爆，剪短了頭髮兼著了鬆身裙的Jessica則指隊友對她婚後生活很有興趣，Heidi更被司機整蠱以為Jessica有喜，令大家啼笑皆非。被問到是否已準備好做媽媽？Jessica說：「隨時OK！Ready好接受呢份禮物。」

Cheronna落閘唔急拍拖

Aka被眾人踢爆恨生BB打算雪卵，隨後又齊齊起哄一起去雪卵，並笑謂有四人同行優惠。她們繼續互相攻擊，Heidi笑說：「你哋雪先，我最細個，等多兩年先。」Yanny則笑說：「雪卵要趁後生㗎，過咗最靚嘅時間唔使雪喇。」而早前甩拖的Cheronna被提議去拜姻緣石，她即落閘說：「我唔使，之前放得太多時間喺其他地方，依家想投入工作先。」