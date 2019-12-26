許靖韻內地搶盡風頭　巨型廣告登十個大城市

英皇歌手許靖韻（Angela）最近參與內地綜藝節目《這樣唱好美》，參與的藝人、歌手均為全女班，主要集中演唱30至00年代的華語流行曲。來自不同年代、不同領域的藝人，組成超強「比心團」陣容，以全方位視角，選出最美女聲。

節目中，Angela演唱多首經典華語歌，包括陳慧嫻的金曲《歸來吧》、陳奕迅《浮誇》、跟台灣歌后蔡琴合唱《讀你》及鋼琴自彈自唱《囚鳥》，大晒琴技及強勁唱功，獲得觀眾及網民激讚。而在節目的網上人氣投票中，許靖韻於過去兩個星期獲得最高票數的第一位，因此她的巨型廣告版能夠在內地十個大城市出現包括：北京、上海、西安、寧波、合肥、武漢、鄭州、青島、南寧及蘇州得以解鎖，十塊巨型廣告版分別放於市內十幢商業大廈外牆，十分觸目，Angela坦言十分開心：「第一個禮拜得到第一位好開心，但係第二個禮拜都係第一位好surprise，好多謝投票畀我嘅fans、網民。」問到她對接下來的投票有沒有信心時，她坦言：「希望可以畀更多人認識自己、認識我嘅音樂。」