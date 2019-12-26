澄清冇博出位！邱芷微望蔡康年日後做好本分

處境劇《愛．回家之開心速遞》中嘅「賈名媛」邱芷微（Chelffy），日前佢喺社交網自爆曾同拍檔擔任司儀工作遇到不快事，雖然佢冇開名，但有網友翻查佢嘅工作記錄，發現佢曾同藝人蔡康年合作過。

感謝大家關心

相隔幾日，Chelffy再度喺社交網發文，指多謝大家關心：「估唔到亦引來不少業界曾經與蔡先生合作過的藝人，客戶及台前幕後工作人員也紛紛向我分享其不愉快的合作經歷，令我覺得都幾震驚。 雖然沒有開名，但由於當晚活動是我的商會活動，亦已經共事了很多年，所以除了關係密切以外，會內很多朋友亦認識我。所以就算冇開名的控訴，好多人都知我講緊邊個，好多人都清楚見到聽到事發經過，見到當晚我被欺負而當場喊咗出嚟，但我亦繼續硬着頭皮笑面迎人保持專業地繼續工作忍耐到完show。」

希望對方能改過

佢亦強調自己唔係博出位同見報，只係抒發感受：「如果我真係要博宣傳，我都特登寫稿俾晒全部記者朋友啦，使鬼喺Facebook唔開名鬧佢咩，所以我才選擇以保持謙卑尊重的態度去回應傳媒。就事件發生之後，雖然對方並沒有發表任何回應及道歉，不過我亦都覺得沒有這個必要了。反而我只希望對方能夠改過，日後在工作上好好尊重在工作上合作的同事們及『做好自己本分』，唔好再喺工作期間飲酒已經非常足夠！」