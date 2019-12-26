被追問結局劇情！黎燕珊堅決保密用心良苦

藝人黎燕珊（Eva）近日在劇集《多功能老婆》飾演朱晨麗媽咪「Annie姐」，兩母女的傻大姐表現獲觀眾大讚可愛，Eva由恨釣金龜婿的外母變成楊千嬅得力助手，觀眾讚她這次豁出去放下選美冠軍優雅形象，給人形象一新。

獲「鮑魚公主」大讚最佳店長

由於角色深入民心，身為「阿一鮑魚」即食鮑魚產品系列宣傳大使的Eva，日前亦趁熱爆氣勢，應阿一鮑魚公主（香港）有限公司董事總經理Lisa Lau（劉哲宇）邀請到工展會擔任一日店長，市民見到Eva出現都改口叫她「靚女Annie姐」，粉絲更主動買產品為求合照，Eva當然有求必應，這位「店長」非常落力，化身「多功能Annie姐」更藝高人膽大企高在櫈上大嗌：「Annie姐推介，『鮑』你有筍價！」吸引市民買福袋及海味與即食鮑魚，「鮑魚公主」Lisa都說：「珊姐真係最佳店長，要畀個like佢！」

絕不透露半點風聲

因為劇集即將大結局，所以不少粉絲在現場追問「Annie姐」結局內容，想知道楊千嬅究竟選擇前夫黃浩然還是暖男Oppa周柏豪？既然是千嬅劇中得力助手，Eva表示自己要變「拉鏈口」絕不透露半點風聲，笑言連自己仔女都冇情講，即使仔女的同事與同學都叫他們追問結局劇情，她依然保密，又指自己用心良苦，希望大家追看到最後一刻，更加覺得回味！

楊貫一滿意愛徒出品

當日「一哥」楊貫一亦有到工展會，Lisa對師傅十分敬重，還即席將其出品的即食鮑魚讓「一哥」及Eva品嘗，「一哥」食到津津有味，對這位愛徒的出品十分滿意，Lisa透露目前更不斷研發新口味即食鮑魚系列，希望傳承師傅心願，百姓家庭都食到優質鮑魚。