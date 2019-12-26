楊千嬅帶仔仔食快餐店：要佢關心多啲社會

藝人郭富城、楊千嬅、顧定軒及導演黃慶勳到尖沙咀出席新片試映，千嬅表示可以帶兒子入場，但要從旁解說，讓他更了解這個社會：「等佢唔係淨係關心屋企嘅事，要關心多啲社會，有時我哋去快餐店，佢都會問點解啲人坐咁耐。（個仔知唔知咩叫窮？）知，學校有德育課，我哋會做善事，收集食物去基層家庭派，佢知道世界上有唔同嘅人，我哋都有提倡要sharing。」

預告《多功能》結局出人意表

千嬅表示剛從雲南工作返港，與家人慶祝聖誕：「我仲要幫個仔搞幼稚園同學party，班朋友由佢兩歲開始識起，我想幫佢哋維繫住。」她透露明日又要返大陸工作，無瑕與劇集《多功能老婆》演員食結局飯，但表示結局將會很爆！

回應與習近平握手

此外，提到千嬅日前出席澳門回歸20年文藝晚會，她是唯一香港代表，並與國家主席習近平握手，但事件在網上引來議論紛紛，對此千嬅表示作為表演者，很開心獲得邀請，認為要尊重大會，自己有工作便開心，而她在台上被主持問到如何面對逆境，她說：「有時做嘢唔係只為自己，要為個團隊，所以要放低個人想法，作為表演者，最想發放正能量，令大家心理質素好啲就開心。」