獲贈實用聖誕禮物　張紋嘉踢爆男友：佢懶嘛

樂隊Mr.主音布志綸（Alan）和歌手張紋嘉（Crystal）在Boxing day出席在洪水橋舉行的聖誕活動，與街坊大玩遊戲及送禮物，Crystal透露收到男友送贈的按摩槍做聖誕禮物，大讚實用，每晚都會用。男友唔使再做人肉按摩？她笑說：「佢懶嘛！」Alan透露聖誕送了一份心意給太太，但保持神秘，稱總之老婆開心、滿意，又指送了模型給兒子，他說：「之前幾忙，去咗台灣做嘢，聖誕會陪家人，主力陪小朋友，佢依家3歲幾，佢朋友多過我，好多同學、家長，聖誕同佢走咗幾場，不過OK，我自己做細路時，屋企都安排好多派對，到我大個安排畀個仔，會影響佢第時對節日嘅觀念。」

Alan笑Ronny係戲子

Crystal提到與Mr.的Ronny合作拍ViuTV的《黑市》其中一個單元，Alan即插嘴：「我都有聽Ronny講，佢有讚你演技。」Crystal即說：「我都有讚佢，難得佢又靚仔、鬼鬼地，我好少見佢做戲，曳曳地角色好啱佢。 」Alan即開玩笑說：「佢好識演戲㗎！佢係戲子，大家都知，做戲幾好，多啲拍戲啱佢，佢又搞笑。」Alan又語帶羨慕，稱Ronny負責結他手的位置好過他做主音，影相又靚仔。