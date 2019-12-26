《造星II》三甲去向未明　吳啟洋盼十強組隊

ViuTV節目《全民造星II》圓滿結束，出爐冠軍Phoebus（吳啟洋）、亞軍MC（張天賦）及季軍Oscar（李祉均）齊齊受訪，談到未來發展，三子坦言未簽公司，Phoebus表示：「有同ViuTV商討過，但具體情況要睇佢哋決定，依家都有同Oscar拍緊個電競慈善節目，但未有合約。（有冇唱片公司招手？）暫時未同其他公司接洽，都要同ViuTV商量好先，但自己鍾意唱歌跳舞，都對主持、拍劇有興趣，ViuTV嘅發展路向自己都鍾意。」MC就謂未清楚自己喜歡甚麼範疇：「想見識多啲先，都想接觸吓拍戲、綜藝，睇吓自己有冇潛質，再去選自己嘅去向，揀公司或同咩人合作都係未知數，暫時都未有人搵我。」Oscar表示會繼續準備自己，有機會就會即刻捉實，未有明確下一步，笑言希望有公司簽自己。

MC想同Hugo合作

問到如果ViuTV想把他們10強組成組合，他們會否比較想個人發展？Phoebus坦言：「呢樣唔到我哋話事，兩樣都OK，但Prefer組合形式，大家有共同目標可以行得更遠。」MC笑言：「有咗機會再講啦，但組合都好，我想同Hugo合作，因為大家都係唱歌，但Style唔同，夾埋一齊會有火花。」Oscar笑言：「幾得意，但擔心一齊做嘢係咪會係最好呢？朋友還朋友，但為工作有拗撬就冇謂，但都唔抗拒。」

感激粉絲錫埋女友

講到Phoebus和MC公開有女友，單身的Oscar就笑言想有女友，但問到公開戀情可怕粉絲不滿？MC表示：「覺得唔會太影響，如果我唔講，但被踢爆咗粉絲會更加唔鍾意，覺得我唔坦白。」Phoebus坦言：「攞咗冠軍之後，外界想對我女友認識多咗，但我想低調處理多啲，因為想保護對方，公開關係會惹嚟好多聲音，我唔想自己影響到佢。（暫時有冇負面聲音？）慶幸有好好嘅Fans，送禮會送多份畀佢，可能年代唔同咗，依家大家會易接受啲。」MC亦讚粉絲很好，會錫埋其女友，問到出街可會避忌些？Phoebus坦言：「唔關公唔公開有女友事，作為公眾人物喺街都唔應該做啲好誇張嘅行為，拖手OK，但錫就唔會太誇張。」MC就表示不會刻意改變模式，但如果會影響形象就不會做。另外，有指ViuTV獨捧「造星幫」，解約一半合約藝人，三子表示沒有聽聞，不覺公司偏心他們，而且這些事不到他們管理。

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