吳謹言周冬雨骨巉巉　大小腿一樣粗

娛樂圈女星生存標準一直標榜「瘦就是美」，幾位新生代一線女星吳謹言、周冬雨、鄭爽、陳鈺琪、祝緒丹身形都超瘦，體重徘徊在90磅左右，她們各有一套超人類減肥大法，唔係人人頂得順！

內地演藝圈競爭激烈，要從幾億人突圍而出，外形、才藝、演技都要出類拔萃，上鏡通常會脹一個碼，不少女藝人包括楊冪、周迅、唐嫣及趙麗穎等，多年來堅守紙板身材，但幾位上位女星周冬雨、吳謹言、鄭爽、陳鈺琪及祝緒丹卻瘦到離晒譜，四肢纖幼、全身零贅肉，當中有人更疑患厭食症！

「6：3：1用餐法」

吳謹言身高1米65，只有95磅，憑古裝宮鬥劇《延禧攻略》走紅，為拍該劇狂減16磅，她公開減肥絕技包括少搭車多走路，隨時隨地利用水樽做瘦手臂運動，多做伸展操，飲食方面有「6：3：1比例」，即是將早午晚三餐分為十份，早餐吃最多，晚餐吃最少。

影后級的周冬雨對演技、身形追求嚴謹，入行以來被公認是紙片人，身高1米62的她只得82磅，減肥主要靠節食，一般女仔愛吃甜品蛋糕High Tea，而冬雨的下午茶是黃瓜、毛豆及粟米，熱量低又有營養，減肥期間更戒飲奶茶，食得非常清淡！

祝緒丹番茄飽肚法

憑新版《倚天屠龍記》周芷若一角走紅的祝緒丹，高1米68重96磅，最瘦時不足88磅，多年來保持一個飲食習慣，飯前必吃一個番茄，增加飽肚感才吃主食，若當天運動量不大，甚至只吃番茄當一餐。她又表示只會吃酸奶及黑朱古力兩種零食，酸奶有減肥功效，對胃部好，而黑朱古力味濃有助控制飲食功能。

陳鈺琪戒甜食

《倚》劇另一女主角「趙敏」陳鈺琪，身高1米64，體重游走於86磅至92磅之間，為減肥她戒甜食、油炸食物及汽水、奶茶等飲料，每餐只吃一小碗分量，但容許自己加餐，就是用牛奶、紅棗和黃花菜煲湯當零食，不擔心會肥又飽肚。

鄭爽憑內地劇《微微一笑很傾城》為人熟悉，身高1米68只有97磅，最輕時不足90磅，面頰四肢瘦得驚人，一度傳出患厭食症。因為初出道時被指臉圓，更不只一次發文表示要努力減肥，目標半個月減15磅，試過為期15日的魔鬼式瘦身方法，除了喝水甚麼都不吃，相當誇張！

吳謹言

身高1米65、95磅

周冬雨

身高1米62、82磅

祝緒丹

身高1米68、96磅

陳鈺琪

身高1米64、92磅

鄭爽

身高1米68、97磅