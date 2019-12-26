吸失婚教訓！陳煒拒再為愛情棄麵包

「民選視后」陳煒從不相信童話式愛情故事，年前失婚後更明白單向付出，只會令自己鑽進死胡同，刻下與醫生男友「最緊要溝通」。經過上次為感情放棄事業，讓她學懂女人擁有愛情之餘，同時必須為自己闖出一片天！

現實生活不愛做情夢

陳煒於台慶劇《多功能老婆》中，與王梓軒配成一對，新鮮感十足，她說：「佢嘅角色係『筍盤』，竟然對我一見鍾情，我理智上覺得冇乜可能，佢就用盡方法想打開我嘅心扉，整段感情我可以話『坐享其成』。」原來現實生活中，她同樣不愛做情夢，初戀發生於17、18歲：「大家係同學，好自然走埋一齊……」最終又自然地各行各路。

婚變以工作麻醉自己

陳煒坦言以往有閱讀愛情小說的習慣，但從不相信公主與王子的故事會發生在自己身上。2012年與前夫顏志行結束關係後，她有一段長時間未能走出陰霾，直至被「揭發」才承認早已分開，坦言當時歸根究柢是心結問題：「對方同我傾完話要分開，我明白佢講乜但走唔到出嚟，於是用工作麻醉自己，就係因為工作太多，再冇時間畀自己去整理，呢個係惡性循環。」回想婚後移居曼谷的兩年多，她笑言由五光十色、使很多錢的日子，變成完全不用分毫：「每日就去買餸煮飯嘅生活，起初根本冇朋友！直至後來識咗個粉絲可以交流吓，唔知點解又過到。」

讚醫生男友細心重溝通

離婚Dry足多年，月前與醫生男友陳國強邂逅，她談到雙方交往時說：「我本身唔鍾意八卦，即使大家一齊拍劇，我同男拍檔都唔多交流，覺得生活只係返工同放工，冇乜值得同人分享，但佢（男友）比較細心，咁有人願意關心，我咪開始願意去講囉！」對於戀情甫公開，男友即遭「起底」，但對方勇於站出來「發聲」，原來她事前不知道男友會有此「行動」﹕「佢出嚟講梗係好過我講啦！不過我都明白佢以前有家庭，有需要保護嘅人。」

單向付出是錯誤的開始

吸取上一段關係的教訓，陳煒明白單向付出是錯誤的開始，相處最緊要溝通：「一切順其自然啦！咁佢每日有既定行程，我哋有穩定時間見面，我點都會繼續工作。（公布拍拖後你即刻休息，係想花多啲時間培養感情？）咁啱啫，我唔想懶落去，都想快啲開工，況且我同公司仲有好長約！」

服裝：Marella