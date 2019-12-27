六年級聽到大！周華健笑阿信：留級還賴我

台灣天團五月天在台灣桃園舉行演唱會，第四場有陪伴他們走過青春回憶的偶像周華健，雙方一起合唱《盛夏光年》，初次來到桃園棒球場的周華健熱情跟大家打招呼，他透露：「來到五月天的聖地，這裏應該是一個廟！」阿信憶起當年五月天剛發片時，周華健曾幫忙站台兩次，他說：「第一次是1999年在西門町大型演唱會，還有一次《神的孩子都在跳舞》在北京發片，又是請到華健哥！」讓周華健忍不住笑說：「因為西門町住很近、北京是原本就有事，今天我也來桃園站台，見識一下，沒看過這麼大的場面。」

阿信大笑透露周華健第一張專輯發片的時候，是自己小學六年級，讓周華健聽了後忍不住虧他：「你留級還賴我，很可怕的感覺！」他也忍不住好奇問阿信：「你聽我哪首歌長大？」現場響起《心的方向》前奏，讓周華健大笑：「這是我第一首歌耶！你難道換尿布就聽我第一首歌嗎？」之後兩人又來合唱這歌，之後阿信談到：「演唱會之王其實不是五月天，是華健哥的演唱會，以前『今夜陽光燦爛』巡演TICC我還跟一個長髮飄飄的人去看演唱會，就是瑪莎，看完就party all night。」雙方一起加碼再唱《讓我歡喜讓我憂》，全場起哄。

周華健忍不住誇獎歌迷：「你們真的很棒，我為你們父母親感到驕傲。」阿信跟着附和假裝感慨：「有一天我們也會跟台下說，跟你們的爸媽問好，這天快了！」接著團員們再唱一曲華健的經典，還暗虧「這首歌跟鼓手冠佑的個性有關」，原來是金曲《花心》。最後華健暌違6年剛推出全新專輯《少年 The Younger Me》，他感性稱終於做出一張非常理想的唱片，還不忘宣傳：「這廣告做大了！你們都不要急，只要幫我做一件事就好，就是回去告訴你們父母親就好。」讓全場哄堂大笑。