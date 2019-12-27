東方日報C1：陳炳銓拍拖焗住慳李佳芯發火

視后李佳芯（Ali）因發表政治言論遭雪藏，有指其男友陳炳銓近日亦受ViuTV力捧「造星幫」影響，傳被解約！淪為苦命鴛鴦的二人慳住使，日前睇準下午茶優惠時段才外出醫肚，Ali全程乸埋口面悶悶不樂，要男友連番出招才稍露歡顏。

李佳芯轉投無綫後火速上位，去年更憑劇集《BB來了》首度封后，惟因捲入政治風波遭內地封殺，慘遭雪藏，連代言品牌的廣告亦被抽起。現時零工作的她早前已表示會讀演藝課程進修及學畫畫打發時間，亦計劃與拍拖約5年、ViuTV藝人男友陳炳銓去短途旅行。不過，Ali似乎禍不單行，近日有傳其男友遭公司炒魷，難怪兩人拍拖外出都要勒住荷包慳到盡！

放狗望海發呆

日前下午二時許，他們帶同愛犬出門，驅車離開將軍澳愛巢直駛附近商場，泊車後將狗狗獨留車上，並開了少許車窗通風。兩人等到下午茶優惠時段，才步入該處的酒樓飲茶醫肚，當時酒樓極多食客，戴帽的Ali特意選坐較隱蔽的位置。他們點了數碟點心，Ali等待期間只顧撳電話，食物上枱後即急急低頭速食，似乎是擔心車上的愛犬，最終逗留不足一小時，便匆匆埋單往取車。

兩人一狗之後到附近公園散步，Ali放狗全程苦口苦面，一臉憂心的她還望海發呆，男友見狀即上前又呵又氹，未幾更拉埋愛犬同女友玩拋波波，Ali心情才稍為好轉，露出笑容。

事隔數天，他們再出動，手停口停當然計到盡。為慳油錢，兩人消費亦離不開將軍澳區，同樣在附近食肆開餐，Ali入座後一臉忟憎講電話，傾足約廿分鐘才收線，引來目光時即拉低帽子不欲被認出，醫肚後急急腳返歸。

對於有傳男友被解約一事，Ali昨日回覆本報：「冇聽佢講過，唔清楚，交番畀佢自己答啦。」陳炳銓則表示：「冇事，冇聽過。我有工開嘅，花邊新聞嚟啫！」

同是天涯淪落人

圈中情侶爆出負面新聞後，有的互相扶持走出困局，有的則大難臨頭各自飛。

鄭俊弘何雁詩停工

鄭俊弘（Fred） 與何雁詩（Stephanie）2017年公開 戀情後，爆出男方背未婚妻 「偷食」， 令Stephanie 變成 「小三」，加上公開戀情前未 有通知唱片公司，二人事業一度下滑兼被雪藏。Fred工作叫停， 紅館個唱夢亦破碎，近年事業回復起色。而 Stephanie雖偶有拍劇，卻要等足兩 年才出新歌，等待期間重操故業打高球，早前更宣布離開唱片公司。

范冰冰李晨分手

內地女星范冰冰去年捲入逃稅風波，有份主演的電影劇集及廣告代言，隨即叫停及下架，更有傳她與李晨押後婚期。李晨當時保持低調，沉默一時未有出席公開活動。兩人分手收場，感情失意的冰冰近期試水溫復出，更接拍荷里活電影《355》再攻影壇。

裕美黃子恆斬纜

裕美2016年被爆與黃子恆發展婚外情，兩人隨即斬纜，但裕美形象插水，男方工作亦叫停。黃子恆獲無綫放生，裕美工作則大不如前，轉向時裝界發展，更被本報拍得為生活搬回娘家慈雲山屋邨。

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