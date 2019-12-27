麥美恩爆肚玩新人　馮盈盈食花生

以熱鬧見稱的《學是學非》來到新一輯，主持除了麥美恩、馮盈盈、張寶兒、劉穎鏇、鄺潔楹、何依婷外，更加入三位新人戴祖儀、陳詩欣與何泳芍，湊夠9個「是非精」！「七朝元老」麥美恩由2013年拍攝至今，經驗豐富，她笑說：「盡量畀新人自己發揮，講錯由得佢哋，撞板亦由得佢哋，呢個係《學》特色，唔追求完美，希望帶到知識，大家又可以笑吓。」

嘈到嚇親導演

她笑言會公平地糟質新人，隨時「爆肚」考驗她們的反應，馮盈盈笑說：「好彩有你，我哋先有咁嘅成績，拍《學》真係好開心，唔似工作。」鄺潔楹則透露已試驗全體「是非精」一齊開工，吵吵鬧鬧轉眼就收工，最受罪是收音師，隨時變成職業性失聰，劉穎鏇笑說：「導演都話以後唔使9個一齊咁多！」

「阿婆泳衣」晒腿

「是非精」早前先後到台灣及泰國拍外景，麥美恩預告有濕身環節，以「阿婆泳衣」晒美腿，當中張寶兒更被封為「張補妝」，在水中也能施展補妝神技。而歌手戴祖儀去了台灣取景，自嘲日日去耕田，羨慕其他人在泰國享受陽光與海灘，她笑說：「去台灣7日失咗聲，搞到唱歌都要咪嘴！」何泳芍笑說：「可以練到丹田氣，你唱歌會愈來愈好。」