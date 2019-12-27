重現偶像經典　李日朗遺憾：差一日見到哥哥

藝人李日朗 （Don）與歌手李國祥應邀出席在佛山舉行的紀念已故紅星張國榮（哥哥）演唱會，其中Don戴上假髮變身哥哥，自言首次扮偶像的他表示今次純屬「無心插柳」：「騷前冇諗過扮哥哥，只係導演提議我不如試吓戴假髮，點知會有咁驚喜嘅效果，好多人話好似，但自己唔覺， 我邊有哥哥咁靚 仔？（覺得自己着裙靚唔靚？）似個肥女人囉！」他發現戴假髮並非輕鬆事：「連埋綵排，我戴咗假髮好多個鐘，覺得個頭好焗。」

以為有機會合唱

自小已是哥哥鐵粉的Don，收藏了偶像所有唱片、演唱會CD及DVD，他本以為入行後有機會和偶像見面，可惜最終緣慳一面：「我入行時係同哥哥同一間公司，見Twins同哥哥合唱賀年歌，心諗我可能都有機會。我正式加盟嗰日係3月30日，但哥哥喺4月1日離開咗我哋，好可惜。」不過，他從同事口中得知哥哥生前的點滴：「同事個個都讚哥哥，話雖然係巨星，但一啲架子都冇，對所有人好友善、親切。」

Don指今次演唱會最令他感動的是門票火速售罄，入座率高達九成，主辦單位正斟洽他與李國祥開更大型的紀念騷。問到臨近元旦，可會與女友出外旅遊？ 他說：「唔會，市道同往年比真係差咗，諗住慳番啲錢留港度吓劇本、搞幕後嘢，或者學嘢增值自己。」