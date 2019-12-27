【日韓回顧】Sulli具荷拉香消玉殞令人惋惜

2019年國際娛樂圈可謂悲喜交集，有韓星連環自殺、韓國爆性醜聞、日韓星涉毒、男神女神離婚，有駭人聽聞，也有驚喜有震撼。

Sulli、具荷拉、全美善、車璌河連環自殺

韓國女團f(x)前成員Sulli今年10月14日在家中上吊自殺身亡，終年25歲，震驚演藝界，患有抑鬱症的她生前飽受網上惡評困擾，她的死亦引起大眾對網絡欺凌的關注，在「青瓦台國民請願版」發起請願，要求嚴懲留惡評的網民，並要求網上留言者採取實名制。而與Sulli感情要好的女團KARA前成員具荷拉，同樣患有抑鬱症，曾在Sulli離世後透過直播叫大家不用擔心自己，未料最後也步好姊妹後塵，於11月25日被發現倒斃在寓所內，終年28歲。

至於曾韓劇《懷抱太陽的月亮》及《雲畫的月光》的48歲韓國女星全美善就於今年6月29日在全州的酒店內上吊自殺離世；有自殺前科的27歲男星車璌河則於12月3日身亡，兩人生前均患有抑鬱症。

雙宋離婚 安宰賢具慧善離異

合作神劇《太陽的後裔》的34歲男神宋仲基與38歲女星宋慧喬，於前年10月31日舉行世紀婚禮，至今年初屢傳婚變。今年6月27日，宋仲基搶先發聲明自爆正與喬妹進行離婚調停，震驚各界。直至7月22日，雙方辨妥離婚手續，正式結束20個月的婚姻關係後分道揚鑣。

至於因合作韓劇《BLOOD》譜出姊弟戀的32歲男星安宰賢與35歲女星具慧善，結婚3年原本相當恩愛，突然於今年8月驚爆男方單方面提出離婚，女方卻堅拒離婚，更數臭安宰賢變心、與合作拍劇的女演員搞曖昧及嫌棄她「乳頭不性感」，更聲稱握有男方出軌的酒店浴袍照，後來被證實講大話，男方於9月提出離婚訴訟，離婚鬧劇至今仍未畫上句號。

勝利涉毒品交易 鄭俊英涉迷姦案罪成

曾是韓團Big Bang成員的勝利，於年初爆出連串醜聞，包括旗下夜店涉毒品交易、挪用資金、安排及參與性交易、勾結警方及逃稅等被送檢。勝利於今年3月宣布退團及引退，之後又爆出YG事務所社長楊賢碩亦有份安排性交易及逃稅，令YG市值於8個月內蒸發33.5億港元，楊賢碩隨後宣布辭任社長，他與勝利屢被警方傳召受查，至今仍逍遙法外，並一再押後入伍日期。

此外，勝利亦被揭發與圈中好友鄭俊英及男團FT Island前隊長崔鍾勛的手機聊天群組內，鄭俊英經常將偷拍的性愛片上傳群組，之後爆出他於2016年1月及3月，與崔鍾勛等參與集體迷姦，二人分別被判監6年及5年。而今年7月涉強姦案的姜至奐卻僅判緩刑。

尊尼事務所創辦人兼社長Johnny喜多川病逝

打造日本偶像王國的尊尼事務所創辦人兼社長Johnny喜多川，喺7月9日因血性腦中風離世，享年87歲，為傳奇一生寫下句號。喜多川喺1962年6月成立尊尼事務所，曾捧紅無數男性偶像，包括近藤真彥、少年隊、苦柿隊、光GENJI、SMAP、嵐、V6、TOKIO、KinKi Kids、山下智久、瀧澤秀明等，曾獲健力士紀錄封為「製作最多演唱會」及「製作了最多冠軍單曲」嘅人物。

喜多川去世後，尊尼王國亦要重新執位，其實喜多川在世時，已為社長繼任人進行安排，瀧澤秀明係大熱人選，最初於2018年安排為子公司Johnnys' Island社長，負責管理新人。喜多川離世兩個多月後，瀧澤秀明再升任為副社長，喜多川外甥女藤島Julie景子繼任為新一任社長。有人升官發財，亦有人趁機另起爐灶，關西Johnny8成員錦戶亮於09月30日離開效力21年嘅尊尼事務所，作單飛個人發展。

澤尻涉毒被捕最震撼

正所謂「毒品害人，影響一生」，今年有多位日本藝人涉毒被捕，令事業幾乎玩完。憑催淚劇《一公升眼淚》走紅嘅33歲女星澤尻英龍華，今年11月喺屋企搜出0.09克搖頭丸粉末同俗稱「毒郵票」嘅LSD。雖然澤尻驗尿呈陰性，但佢承認毒癮超過10年，被控違反麻藥取縍法，准以500萬日圓（約35.5萬港元）保釋候審。澤尻有份演出嘅廣告、電影同劇集全部叫停，違約賠償金額估計高達20億日圓（約1.4億港元）。而參演劇集《陸王》嘅52歲男星瀧皮爾，以及尊尼組合KAT-TUN前成員田口淳之介同女友小嶺麗奈亦於今年因為吸毒被捕。

嵐停工傷透粉絲心

出道20年嘅日本國民組合嵐，今年1月開記招宣布喺2020年12月31日暫停活動，隊長大野智會停工放大假，其餘四位成員會作個人發展。嵐停工前開行turbo吸金，推出精選唱片大賣200萬張，五大巨蛋巡迴演唱會吸引237萬人捧場，明年又舉行亞洲巡迴演唱會。雖然工作排都密麻麻，但都無阻36歲成員二宮和也心急做老襯，11月宣布同拍拖多年嘅38歲前主播伊藤綾子拉埋天窗，成為嵐首位人夫，唔少粉絲大受打擊，仲搞到苦等多年都結唔成婚嘅隊友松本潤同大野智不滿，傳出組合不和。